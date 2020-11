Coronavirus in Sicilia, nel weekend tamponi rapidi in 112 Comuni

Sono oltre un centinaio i Comuni siciliani impegnati in questo fine settimana nella campagna attivata della Regione Siciliana per contrastare la diffusione del Coronavirus. L'Asp di Palermo ha infatti esteso a 64 centri della provincia i test con tamponi rapidi riservati prevalentemente al mondo della scuola. Nel territorio del Catanese, invece, da oggi prenderà il via uno screening che oltre alla popolazione scolastica si allargherà alle case di riposo.

E’ Biancavilla il primo Comune etneo in cui è prevista la campagna (che proseguirà per tutta la settimana, ma in altre cittadine che verranno comunicate dall’Asp). Fino al 23 novembre saranno così 112 i Comuni coinvolti nell’iniziativa promossa dalla Regione e realizzata in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali e grazie al supporto della Protezione civile regionale e dei volontari. L’adesione alla campagna, ovviamente, è volontaria, e il test è gratuito.

Va ricordato che si potrà prenotare l’appuntamento per effettuare il tampone attraverso la piattaforma on-line, www.siciliacoronavirus.it. Una volta fatto l’accesso al portale sarà sufficiente cliccare sul bottone "tampone rapido Covid19" e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti dalla piattaforma. Secondo quanto prevedono i protocolli sanitari vigenti, in caso di esito positivo al tampone, il cittadino verrà immediatamente sottoposto a quello molecolare per la necessaria conferma.

