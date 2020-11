Scuole chiuse a Messina, il report dei vigili sulla situazione negli istituti

Scuole chiuse per una settimana a partire da lunedì prossimo a Messina. È la seconda volta, in un mese, che il sindaco Cateno De Luca interviene con una ordinanza per sospendere le attività in presenza. Era già accaduto fra il 31 ottobre e l’otto novembre.

Ma cosa lo ha portato a questa decisione che solleverà le polemiche di chi pensa che all’attività in classe non si debba rinunciare? È stata la relazione della sezione di polizia giudiziaria della polizia municipale a preparare un report sentendo buona parte dei 34 presidi delle scuole pubbliche messinesi.

In una tabella è stata sintetizzata la situazione dei casi delle scuole, in particolare del primo ciclo, visto che le superiori sono in didattica a distanza per decisione del Governo da una decina di giorni.

.

Spiccano i quindici casi di positività fra alunni e docenti a Villa Lina Ritiro dove oggi è ancora chiuso il plesso omonimo e lunedì è previsto uno screening in drive in a scuola per docenti e alunni. Sette i casi alla Catalfamo che è stata chiusa dall’Asp due giorni fa. Ma a queste positività si devono aggiungere 20 isolamenti fiduciari.

Alla Leopardi, invece, 8 persone in isolamento e poi 3 positivi e una classe in quarantena. Altre 3 classi in quarantena alla La Pira. Ben 14 i positivi alla Enzo Drago: 8 sono alunni e 6 sono docenti.

La relazione si chiude con questo passaggio da parte della polizia giudiziaria dei vigili: “In assenza di un chiaro percorso di tracciamento da parte delle autorità competenti che coinvolga informandole in tempo reale le istituzioni scolastiche presenti sul territorio si ritiene che continuerà a registrarsi un forte allarme sociale con il conseguente aumento di assenze scolastiche così come già sta accadendo”.

© Riproduzione riservata