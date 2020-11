Messina, "cade" il divieto imposto agli avvocati penalisti dall'ordinanza di De Luca

"Cade" il divieto imposto agli avvocati penalisti con l'ordinanza sindacale sul coprifuoco deciso dal sindaco di Messina Cateno De Luca. Stamane il presidente e il segretario della Camera penale, gli avvocati Bonni Candido e Rina Frisenda, hanno avuto un incontro con il sindaco e alcuni componenti della sua giunta.

Il risultato è un accordo sottoscritto da entrambe le parti che rimodula il "divieto" in "raccomandazione" per tutti i penalisti, che potrebbero essere impegnati per assistere i loro clienti anche in ore notturne.

