Abbandonato nella spazzatura a Ragusa, neonato lascia l'ospedale e viene adottato

Ha lasciato l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed è stato affidato ad una nuova famiglia, che dovrebbe adottarlo il neonato che era stato abbandonato il 4 novembre scorso, in via Saragat a Ragusa e ritrovato da un passante.

Sarà adottato da una famiglia che vive fuori dalla provincia di Ragusa. La decisione è stata assunta dal Tribunale dei Minori di Catania. Il piccolo, sabato scorso, ha lasciato il reparto di Neonatologia dell’ospedale ed è stato affidato al tutore nominato dal tribunale.

«Gli infermieri ed il personale sanitario erano in corridoio - racconta il primario di Neonatologia, Francesco Spata - quando il piccolo è uscito ed è stato consegnato al tutore è scoppiato un grande applauso. In questi mesi, il bambino è stato accudito da tutti con grande amore, gli infermieri lo prendevano spesso in braccio per donare a lui tutto l’amore possibile. Abbiamo vissuto un’esperienza unica: per il piccolo, erano arrivati tanti regali, doni di ogni tipo. Abbiamo consegnato al tutore giocattoli, vestitini, biberon, pannolini. È stato molto amato qui e troverà certamente tanto amore».

Il bambino è rimato nel reparto di Terapia neonatale sub-intensiva diciassette giorni: il tribunale che aveva nominato un tutore lo aveva affidato ai Servizi sociali del comune ed all’ospedale. «In questi giorni - aggiunge Spata - abbiamo effettuato tutti i controlli necessari. Quando è arrivato il bimbo stava abbastanza bene, nonostante la situazione. È stato qualche giorno per precauzione in terapia intensiva, poi trasferito in sub intensiva».

