Coronavirus, medico di Vittoria muore pochi giorni dopo la moglie

Un medico analista, Francesco Cannizzo, e la moglie sono stati stroncati dal Covid a Vittoria a distanza di qualche giorno. La settimana scorsa era morta la donna, oggi il marito.

A darne notizia è stato il parroco della chiesa del Rosario dove il dottor Cannizzo, che dirigeva un laboratorio di analisi, faceva volontariato e opera di evangelizzazione. Nei giorni scorsi a Vittoria, dove sono stati individuati oltre 900 contagiati, erano morti anche il farmacista Rosario Guastella e l’infermiere Giovanni Russo.

L’Asp di Ragusa, considerata la situazione di emergenza sanitaria, ha attivato mediante gli enti accreditati 'Medi Careì e 'Samot Ragusa Onlus' tre team dedicati: due per le cure domiciliari integrate e una per le cure domiciliari palliative e trasfusionali. Il servizio domiciliare Covid è dedicato ai pazienti risultati positivi al tampone o in isolamento fiduciario con bisogni sanitari non procrastinabili.

L'assistenza è assicurata anche ai pazienti in fase terminale evitando loro quel senso di abbandono e solitudine vissuto in caso di ricovero. Il servizio viene erogato inoltre, ai pazienti che necessitano di prelievi ematici, Ega- emogasanalisi, medicazioni e altro.

