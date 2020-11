Al via a Messina i tamponi rapidi anche da medici di base e pediatri: arrivate le scorte

Anche a Messina i medici di famiglia e i pediatri potranno eseguire i tamponi rapidi antigenici. Una buona scorta di tamponi rapidi è già arrivata nel presidio Asp del Mandalari ed è in distribuzione in queste ore ai medici di Medicina generale che comunicheranno la propria disponibilità. Sembra però che siano la maggior parte.

La Regione Siciliana, nei giorni scorsi, ha infatti raggiunto un accordo con le associazioni di categoria allo scopo di consentire da un lato di individuare ed isolare precocemente persone sane ma a rischio contagio perché “contatti stretti” con positivi, e dall’altro di permettere, a un’altra fascia di popolazione, l’uscita dalla quarantena al termine di dieci giorni senza dover attendere i tempi necessari per l’esecuzione del tampone molecolare e l’arrivo dei risultati.

Si partirà una volta stilato un elenco delle adesioni. Saranno esonerati dalla partecipazione ai test diagnostici, e senza alcuna sanzione, i medici in condizioni di fragilità per patologia o le dottoresse in stato di gravidanza. Per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari i test antigenici rapidi saranno effettuati negli studi medici solo se forniti di spazi adeguati o, in alternativa, presso locali idonei messi a disposizione dalla Asp.

Se i medici dovessero individuare un caso positivo provvederanno a darne immediata comunicazione al Dipartimento di prevenzione della propria azienda per i provvedimenti conseguenti, raccomandando l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma. I tamponi saranno gratuiti, mentre il medico, per ogni esame, riceverà un compenso di 18 euro lordi.

