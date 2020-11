Coronavirus, sì allo screening in tutti gli Istituti scolastici di Messina

Sono bastate poche ore per fare scattare il piano. Il Comune di Messina, le scuole e l'Asp sono pronte a realizzare uno screening di massa senza precedenti. Una verifica che potenzialmente potrebbe coinvolgere tutta la popolazione scolastica del primo ciclo cittadino. Non solo, anche gli operatori scolastici (docenti e personale), i genitori degli studenti delle scuole d'infanzia, primarie, e secondarie di primo grado, saranno chiamati in causa. I conti sono presto fatti. Nei 23 istituti comprensivi della città, potrebbero essere coinvolte fino a 70.000 persone.

Tutto è nato nel corso della lunga riunione che si è svolta martedì pomeriggio fra i rappresentanti della giunta De Luca, gli assessori Laura Tringali, Dafne Musolino e Massimiliano Minutoli, il commissario per l'emergenza covid dell'azienda sanitaria provinciale, Carmelo Crisicelli, e i dirigenti scolastici della città.

