Messina, cantieri stradali sulla via Don Blasco e su Viale Europa: nuovi divieti di sosta

Nuovi cantieri stradali a Messina e nuove disposizioni sul traffico cittadino. Al fine di consentire l’esecuzione di interventi relativi allo spostamento di un cavo MT sul lato monte della via Don Blasco, nell’ambito dei “lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco”, è stato infatti disposto, da lunedì 30 al 5 dicembre e per un tratto di 100 metri a nord dell’intersezione con via S. Cecilia, il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati.

Così facendo sarà garantito in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare, a doppio senso di circolazione, nella parte di carreggiata stradale non interessata dagli interventi e la continuità del transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede; sarà ristretta la carreggiata stradale ed istituito il limite massimo di velocità 20 km/h.

La Messinaservizi Bene Comune S.p.A. da lunedì 30 al 3 dicembre effettuerà inoltre interventi di bonifica lungo lo spartitraffico del viale Europa dove saranno pertanto in vigore limitazioni viarie. Nella fascia oraria 22 – 4, sarà vietata la sosta su entrambi i lati dello spartitraffico centrale del viale Europa, lunedì 30, nel tratto compreso tra via La Farina e viale San Martino; martedì 1 dicembre, tra viale San Martino e la Rotatoria “Boris Giuliano”; mercoledì 2, tra la rotatoria “Boris Giuliano” e via Carrubara; e giovedì 4, nel tratto compreso tra la via Carrubara e viale Italia.

© Riproduzione riservata