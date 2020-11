Postazione drive-in allo stadio S. Filippo di Messina, in 200 prenotati per il tampone

Sono 200 i messinesi che si sono prenotati per effettuare, nella giornata di domani, i tamponi rapidi alla postazione drive-in dello stadio San Filippo, organizzata da Asp e protezione civile comunale. “È importante - dice l’assessore Massimiliano Minutoli - che chi non si è prenotato non si presenti”.

Questo per evitare disagi e rallentamenti all’organizzazione, che prevede orari differenziati per i vari cittadini che si sono prenotati al numero telefonico del Centro operativo comunale di Protezione Civile, 09022866.

Lo screening sarà effettuato domani dalle 9 alle 13.45, in prossimità del parcheggio antistante la curva Sud dello Stadio Franco Scoglio. Per questa settimana il numero già raggiunto di 200 test prenotati rappresenta il tetto massimo, ma iniziative del genere verranno riproposte periodicamente.

