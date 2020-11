A Terme Vigliatore i positivi al Coronavirus salgono a 48, ma sui numeri esatti c'è incertezza

Sono 48 i cittadini positivi su un territorio comunale di oltre 7.300 abitanti; erano 52, ma quattro sono ormai guariti. Questi dati però non si possono considerare attendibili al 100% ed è stato lo stesso sindaco Domenico Munafò a ribadirlo, nel corso di una diretta su Facebook; questo perché da alcuni giorni ci sono problemi nelle comunicazioni tra il comune e l'Asp.

Sono incongruenti i dati sulle persone in isolamento - ne risulterebbero 52, lo stesso vale per le persone ricoverate e per altre che non hanno comunicato di essere positive oppure che sono venute in contatto con persone positive. “A Terme Vigliatore ci sono focolai familiari”, questo ha ribadito il primo cittadino, evidenziando inoltre le criticità da gestire, come quelle dei ritardi nelle comunicazioni relative all'esito dei tamponi e della raccolta dei rifiuti presso abitazioni in cui risiedono persone positive al Covid 19.

Sono ufficiali invece i dati relativi allo screening del 20 novembre scorso per gli alunni delle scuole medie, risultati tutti negativi ai test molecolari; questa circostanza favorirà a breve la riapertura delle scuole. Il sindaco, rimarcando di attendere ancora dati ufficiali relativi ai positivi sul territorio, a breve farà un'altra diretta su Facebook.

