Covid a Messina, 4 decessi e più ricoveri: oggi drive-in al San Filippo

Aumentano i ricoveri. E aumentano anche i decessi. Nelle ultime 24 ore, a Messina, sono state registrate quattro vittime: un 59enne di Pace del Mela, al Policlinico e una 81enne al Papardo (di cui avevamo dato notizia ieri), a cui si aggiungono un uomo di Capo d'Orlando, di 71 anni, e un messinese di 86 anni, entrambi deceduti al Policlinico. Cresce anche il numero dei ricoveri: quattro in più. Questo il quadro attuale, dunque, negli ospedali messinesi: 64 ricoverati al Policlinico, di cui 18 in rianimazione, 28 al Papardo (qui sono 6 i pazienti in terapia intensiva) e 31 al “Cutroni Zodda” di Barcellona. Il dato sui nuovi contagi in provincia di Messina registrato ieri, invece, è di 135 positivi in più rispetto a giovedì (quando l'incremento rispetto al giorno precedente era stato di 126 nuovi contagi).

Oggi a Messina si svolgerà una nuova giornata dedicata ai tamponi rapidi drive-in, seppur con numeri (200 i test che verranno effettuati) che rimangono più bassi rispetto ad attività più massicce effettuate in altre province. Dalle 9 alle 13.45, nella postazione allestita in prossimità del parcheggio antistante la curva sud lato mare dello stadio Franco Scoglio, a San Filippo, sarà effettuala seconda campagna massiva di screening di massa in città. Il Comune precisa che potranno effettuare i tamponi rapidi, su base volontaria, esclusivamente coloro i quali si sono prenotati al numero del Centro operativo comunale di Protezione civile, 09022866, attraverso la modalità drive-in, appunto, cioè con le proprie auto.

