Messina, rifiuti abbandonati ed abusi edilizi: raffica di multe della polizia municipale

La Polizia Specialistica di Messina al comando del commissario Giovanni Giardina comandante vicario del corpo di Polizia municipale coadiuvato dall'ispettore Giacomo Visalli coordinatore della squadra Ambientale è intervenuta nella zona sud della città verbalizzando un uomo per il ripetuto abbandono dei rifiuti domestici nel greto del torrente dove manteneva delle galline che si nutrivano degli stessi. L'uomo dovrà rispondere anche di abusi edilizi.

Poco più tardi, un altro soggetto è stato sorpreso ad abbandonare rifiuti, sempre nella zona sud; fermato dagli agenti della squadra è stato denunciato per trasporto e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi ed il mezzo, una motoape, è stato sequestrato unitamente all'area oggetto di ripetuto abbandono. Nei confronti del conducente si è inoltre proceduto alla verbalizzazione in quanto sprovvisto di patente, revisione periodica e copertura assicurativa.

In un altro torrente più a sud un uomo si è posto davanti al mezzo meccanico, intento alla pulizia del torrente, per impedirne i lavori, allontanato dagli uomini dell'ispettore Visalli la ditta ha potuto continuare i lavori. La squadra rifiuti ha elevato inoltre, nella giornata di ieri, 15 verbali per per il mancato rispetto delle ordinanza 261/16 e 232/18 e abbandono al suolo D.Lgs 152/06.

