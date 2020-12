Abbattimento del muro di via Salita Contino, firmato il contratto fra Comune di Messina e ditta

Firmato il contratto tra il Comune e la ditta che si occuperà di abbattere, dopo anni di tira e molla, il muro di via Salita Contino, a Messina. È quanto emerso oggi in commissione Lavori pubblici e viabilità del consiglio comunale, presieduta da Libero Gioveni, alla quale hanno preso parte il direttore amministrativo dell’Irccs Piemonte-Neurolesi Maria Felicita Crupi e il dirigente del dipartimento comunale Servizi tecnici Antonino Amato.

Quest’ultimo ha ufficializzato la firma del contratto nell’odierna mattinata con la ditta aggiudicataria dell’appalto di circa 380.000 euro, che porterà all’effettivo avvio dei lavori, attesi da più di 10 anni, subito dopo le festività natalizie.

“Esprimo a nome di tutta la Commissione – ha commentato Gioveni – il mio più vivo compiacimento e grande soddisfazione per questo che definisco un giorno storico che porterà enormi benefici in termini di viabilità, sicurezza e protezione civile in una zona urbanisticamente nevralgica della città, in particolare ai residenti di Messina Due, del rione Carrubbara e a tutti gli utenti e i dipendenti dell’Irccs”.

© Riproduzione riservata