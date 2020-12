Coronavirus, 34 morti in Sicilia

Sono 918 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.386 tamponi effettuati. I decessi sono 34, che portano il totale a 1.793. Con i nuovi casi salgono a 40.246 gli attuali positivi, con un incremento di 500 casi. Di questi 1.592 sono i ricoverati (12 in più rispetto a ieri): 1.387 pazienti in regime ordinario (+20) e 205 (-8) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.654 persone. I guariti sono 384. La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Palermo 257 nuovi positivi, Catania 448, Messina 109, Ragusa 28, Trapani 7, Siracusa 39, nessuno ad Agrigento, Caltanissetta 13, Enna 17.

In Italia

Sono 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: Il saldo giornaliero è di -72 unità , portando il totale delle persone in rianimazione a 3.382. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 133 più di ieri, per un totale di 30.524 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono ora 714.913 persone (-6.548 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 748.819 (-6.487), i guariti e dimessi 933.132 (+19.638). In isolamento domiciliare ci sono ora 714.913 persone (-6.548 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 748.819 (-6.487), i guariti e dimessi 933.132 (+19.638).

