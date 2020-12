Francoforte, la pizzeria tedesca cancella l’oltraggio a Falcone e Borsellino

Cerca un nuovo nome la pizzeria “Falcone & Borsellino” di Francoforte: dopo le polemiche e la controversa sentenza di un tribunale tedesco secondo il quale il nome del locale - tutto allestito in tema mafia - non ferisce l’onorabilità del nome di Falcone, come affermato nella denuncia presentata a nome della fondazione intitolata al magistrato ucciso da una bomba mafiosa nel 1992. «In nessun momento era nostra intenzione banalizzare la criminalità organizzata, glorificare la mafia o ferire la sensibilità dei congiunti dei due giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutte le vittime innocenti della mafia», si legge in una lettera inviata all’ambasciatore italiano a Berlino dai responsabili della ditta Pratolina Gmbh, titolare della pizzeria francofortese.

