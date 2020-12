Sciopero nazionale del pubblico impiego, in Sicilia sit in davanti alle prefetture

In tutta la Sicilia, coinvolti oltre 100 mila lavoratori. A Palermo il sit in di protesta organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa è fino alle 13 in via Cavour, davanti alla Prefettura. Presidi sono stati organizzati, sempre dalle 10 alle 13, in tutti i capoluoghi di provincia dell’Isola, davanti alle prefetture.