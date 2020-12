Catania, lutto nel mondo del giornalismo: morto di Covid Tony Zermo

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto Tony Zermo. Aveva 89 anni e per decenni è stato inviato speciale del quotidiano La Sicilia di Catania. Anche lui è stato vittima del Covid, dopo un ricovero in ospedale ad Acireale, durato 21 giorni. Zermo da inviato ha seguito tutti i grandi avvenimenti italiani e siciliani in particolare: dal terremoto del Belice nel 1968, agli anni di piombo, al processo ai capi delle Brigate rosse a Torino, fino al rapimento di Aldo Moro del '78 e alla guerra del Golfo nel 1991 e a Sarajevo durante la guerra civile nella ex Jugoslavia. Ha raccontato anche il caso Sindona, il caso Calvi, il morto-vivo di Avola, la tragedia delle tre bambine uccise dal mostro di Marsala. Tra le sue grandi battaglie quella per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e per il Casinò di Taormina

