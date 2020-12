Incidenti stradali: donna morta e due feriti nel Ragusano

Uno scontro frontale tra due auto, avvenuto ieri sera, sulla strada che collega Modica con Pozzallo, in contrada Beneventan ha provocato la morte di una mamma di 29 anni e il ferimento del figlio di 11 anni; in gravi condizioni anche il conducente dell’altra vettura. Le condizioni della donna, alla guida della sua utilitaria, erano subito apparse disperate; era già in arresto cardiaco quando le ambulanze sono arrivate sul luogo del sinistro.

Trasportata all’ospedale Maggiore di Modica, dopo le manovre rianimatorie e un lungo massaggio cardiaco, è spirata per le complicazioni. Il conducente dell’altra auto, un giovane ragusano, in nottata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di fermare una grave emorragia interna. Il figlio della donna ha riportato invece una lesione alla spalla e non è in pericolo di vita.

