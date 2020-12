Catania, abbandona i domiciliari e chiede di tornare in carcere. Non sopporta la famiglia

«Piuttosto che rimanere in casa, mandatemi in galera». Deve aver pensato questo il 25enne che, nella giornata di ieri, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Librino, a Catania, per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane pregiudicato, il cui nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, è uscito dall’abitazione in cui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, presentandosi negli uffici del commissariato Librino.

L’uomo è arrivato in commissariato con tanto di borsone, contenente vestiti e altri effetti personali. I poliziotti sono rimasti sorpresi nel vedere il 25enne, visto che erano a conoscenza della misura restrittiva a cui era sottoposto. Sorpresi soprattutto nel vedere che il giovane era lì con un borsone. La spiegazione? Ai poliziotti il 25enne ha detto di preferire il carcere, piuttosto che rimanere in casa, per problemi incompatibilità con il proprio nucleo familiare. La soluzione è stata una via di mezzo: il giovane, infatti, è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari consentendogli, però, previa richiesta da inoltrare all’autorità giudiziaria, di cambiare il luogo di detenzione.

