Siciliacoronavirus.it: attivata sezione per gli operatori sanitari che intendono vaccinarsi. Razza: "auspico numeri alti"

Da oggi alle 18 sarà operativa sul sito siciliacoronavirus.it una sezione dedicata al personale sanitario perché si preregistri esprimendo la volontà di vaccinarsi. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa, a Palermo. "Il mio auspicio è che il numero più alto possibile voglia farlo - ha aggiunto.

Da parte del Governo centrale c'è una pressante richiesta per capire quale sarà il grado di adesione alla vaccinazione", ha spiegato Razza. "Spero che il personale sanitario comprenda che quanto più sarà alta l’adesione tanto più forte sarà il messaggio che arriverà ai cittadini siciliani - ha dichiarato Razza -, con una bassa adesione quello che emergerebbe sarebbe una preoccupazione anche da parte della comunità cittadina".

Razza ha fatto il punto anche sui rientri in Sicilia: Ad oggi sono quasi a quota 39 mila le registrazioni al sito Siciliacoronavirus. "L'estate scorsa in totale sono stati 40 mila - ha aggiunto -. Questo ci fa pensare che il grado di adesione sia molto alto. Così come alta è la spontanea presentazione nei drive in realizzati", ha spiegato l’assessore. "Di questi il 7% dei registrati ha già allegato il tampone effettuato già in sede di registrazione on line". Da questa sera anche controlli nello scalo di Trapani. "Siamo tra le regioni italiane con il tasso più basso per incidenza per abitante - ha aggiunto Razza -. Lo rileviamo in maniera più significativa negli ultimi 7 giorni".

