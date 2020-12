Coronavirus Sicilia, 731 nuovi positivi e 22 deceduti

Sono 731 i nuovi positivi al Covid (ieri erano 872) in Sicilia, che fanno salire il totale degli attuali contagiati a 33.865: 1.091 ricoverati con sintomi, 182 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri, 19 ingressi del giorno) e 32.592 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 2.109, 22 in più rispetto a ieri; 82.859 i casi totali, 46.885 i dimessi guariti (+1.532), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.109.

In Italia

Sono 179.800 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo di circa 5mila rispetto agli oltre 185mila di ieri. Il rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati sale ancora ed è al 10%, in lieve aumento rispetto al 9,8% di ieri. I nuovi casi di Covid 19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.992 per un totale di 1.921.778. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece di 674, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 67.894. Sono invece 2.819 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 36 rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 189. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti

ordinari sono 25.769, in calo di 658 unità rispetto a ieri. Torna a salire l’indice di contagio Rt in Italia. Secondo la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, nel periodo 25 novembre-8 dicembre «l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86 (range 0,79-0,94). Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni. Di queste, 15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità». Nell’ultimo report l’indice Rt era pari a 0,82.

