Il doppio binario dell’Asp Messina. Giorni decisivi per il dg La Paglia

La settimana chiave per tante delle ombre che si sono allungate, in questi mesi, sull’Asp di Messina potrebbe essere proprio quella che inizia, la settimana di Natale. Un’azienda sanitaria che, in questi giorni, si muove lungo un doppio binario. Il primo è quello che vede formarsi e crescere l’Ufficio straordinario per la gestione dell’emergenza Covid, affidato al commissario voluto per Messina dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, la dottoressa Marzia Furnari. Il secondo è caratterizzato da un lavoro sotto traccia, quello della commissione d’inchiesta, nominata sempre da Razza, che entro qualche giorno (il termine sarebbe proprio la vigilia di Natale) dovrà dare un responso finale sui “mali” dell’Asp peloritana.

