Un pitone reale sbuca da un tombino a Catania

Un pitone reale, lungo circa un metro e mezzo, è stato recuperato da carabinieri del nucleo Cites di Catania: era nella caditoia per la raccolta di acque piovane nello storico rione di San Cristoforo. All’operazione hanno partecipato vigili del fuoco, responsabili della federazione Pro natura e personale veterinario dell’Asp.

Il passaggio del serpente attraverso le strette grate non è stato agevole, ma è stato estratto senza alcuna lesione grazie anche alla particolare struttura del suo apparato scheletrico. Il pitone non era aggressivo, segno, secondo i carabinieri, che era abituato ad essere maneggiato dall’uomo, facendo ritenere che vivesse in cattività e che sia stato abbandonato dal suo proprietario.

