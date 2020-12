In Sicilia arriva il primo carico di vaccini: a Messina pronti Irccs Bonino Pulejo e Papardo

I punti di riferimento

Il Civico, Villa Sofia-Cervello, il Polilinico Giaccone di Palermo e l'Asp territoriale sono stati scelti come punti per le vaccinazioni che proseguiranno fino al 30 e interesseranno personale sanitario dei medesimi ospedali, delle Asp siciliane, dei nosocomi Garibaldi e Cannizzaro di Catania, IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo e Papardo di Messina, del Buccheri La Ferla e dell'Ismett di Palermo, del Giglio di Cefalù. Le dosi disponibili per i vari soggetti che riceveranno il vaccino secondo il calendario stabilito, vanno, in ognuno dei quattro giorni, da 5 a 10 per struttura sanitaria.