Trapani: maltrattava l'ex compagna, braccialetto elettronico ad un 43enne

Maltrattava la ex compagna, perseguitandola poi con vari comportamenti, il quarantatreenne destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal gip presso il Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura e notificata dagli agenti della Squadra mobile di Trapani. La misura vieta all’uomo di avvicinarsi alla ex compagna, di comunicare con lei con qualsiasi mezzo e per scongiurare eventuali violazioni, gli impone di essere monitorato con braccialetto elettronico.

L’uomo da diversi mesi aveva posto in essere atteggiamenti vessatori e violenti nei confronti della donna, aggredendola, picchiandola ed umiliandola in modo continuativo, tanto da costringerla a troncare la relazione sentimentale. Terminato il rapporto, non avendo accettato la decisione, aveva iniziato a perseguitare la vittima, tempestandola di telefonate, minacciandola e seguendola più volte nei suoi spostamenti tanto da indurla a cambiare le sue abitudini di vita. Gli agenti hanno così raccolto importanti elementi che hanno portato all’emissione del provvedimento.

