Coronavirus in Sicilia, aumentano i ricoveri. 15 i morti

Sono 682 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.630 tamponi processati. Le vittime sono 15 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.298 dall’inizio della pandemia. I positivi sono 33.167 con un decremento di 123 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1201, 17 in più rispetto a ieri, 1027 (+13) e 174 (+4) in terapia intensiva. I guariti sono 790. La distribuzione nelle province vede Catania 92, Palermo 197, Messina 195, Ragusa 14, Trapani 29, Siracusa 55, Agrigento 28, Caltanissetta 10, Enna 62.

In Italia

In Italia ci sono 8.913 nuovi casi di coronavirus a fronte di 59.879 tamponi effettuati (il giorno prima l'incremento era stato di 10.407 su 81.285 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 305 decessi (contro i 261 di sabato) per un totale, da inizio emergenza, che sale a 71.925. In terapia intensiva sono ricoverati 2.580 pazienti (-2). La Regione più colpita è il Veneto con 3.337 nuovi casi. Il tasso di positività è del 14,88%.

Il tasso di positività sfiora il 15%

Il tasso odierno di positività, dunque, è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di sabato (+2%). I ricoverati con sintomi sono in tutto 23.571, in aumentano di 267 unità, mentre gli attualmente positivi sono 581.760.

Terapie intensive stabili

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.580. In isolamento domiciliare ci sono ora 555.609 persone, in aumento di 554 unità rispetto a sabato.

