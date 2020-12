Neve sui Nebrodi, Floresta completamente imbiancata

Come da previsioni meteo, temperature in picchiata subito dopo post Natale e sui Nebrodi – proprio come un anno fa nello stesso periodo – è arrivata la prima neve stagionale. Il transito, comunque, non presenta problemi, tranne in alcuni punti dove le catene sono necessarie ma è pur vero che gli spostamenti tra i comuni, sino a ieri con la zona rossa, erano vietati. Come spesso avviene in questi casi ad essere completamente imbiancata è Floresta, il comune più alto della Sicilia con i suoi 1.275 metri. Qui il paesaggio ieri mattina presentava una bella cartolina natalizia. Neve anche tra Santa Domenica Vittoria e Ucria – con in mezzo Floresta appunto – lungo la Strada Statale 116 Capo d’Orlando-Randazzo. In altri comuni di questo versante dei Nebrodi la coltre bianca ha interessato le zone più elevate o le strade interne ma non direttamente i comuni a bassa quota come Raccuja, Castell’Umberto, Tortorici, Galati Mamertino, Longi, Alcara Li Fusi e San Marco d’Alunzio. Nella parte occidentale dei Nebrodi, invece, la neve ha ricoperto la Strada Statale 289 nel tratto tra Villa Miraglia, San Teodoro e Cesarò mentre ha risparmiato San Fratello e una ventina di chilometri più in avanti. Uguale cosa lungo la Strada Statale 117 dove a Mistretta la neve si è sciolta a contatto con il terreno ma è presente lungo il percorso della statale che termina a Nicosia. Anche a Caronia la neve si vede sui colli ma è presente lungo la Strada Provinciale 168 sino a Capizzi.

