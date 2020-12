V-day, Musumeci: "No a negazionismi, speriamo che tutti si vaccinino"

"Speriamo che tutti si accostino a questo prezioso rimedio e che non vi siano negazionismi in questo caso". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel giorno dell’inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus. "Mi vaccinerò quando sarà il mio turno, lo decideranno i medici, prima il personale sanitario, poi gli anziani e poi i giovani di una certa età. Io appartengo alla categoria degli anziani ormai. Se ci liberiamo da questo mostro senza volto riusciremo a costruire il nostro futuro con tutte le potenzialità che abbiamo a disposizione", ha aggiunto Musumeci, presente all’ospedale Civico, dove ha preso il via la campagna vaccinale.

"Il piano - ha spiegato - è diviso in due fasi; la seconda fase dovrebbe cominciare ad aprile, ma già la prossima settimana avremo una sufficiente quantità per avviare la campagna di vaccinazione vera e propria. Speriamo di poter concludere entro l'estate e quindi sottoporre tutti al vaccino senza rinuncia perchè non credo ci sia una sola ragione per potere rinunciare alla vaccinazione".

© Riproduzione riservata