L’antidoto per i siciliani: la speranza

Il “Vax day” è finalmente arrivato e i primi italiani sono stati vaccinati, tra parole di speranza e moniti a non abbassare la guardia perché la battaglia è ancora lunga e ci sono 72mila morti a ricordare che questo non può essere comunque un giorno di festa: un’infermiera, un operatore sociosanitario, una biologa e due infettivologhe dello “Spallanzani” di Roma hanno ricevuto per primi il farmaco della Pfizer-Biontech poi somministrato in tutta Italia (9.750 le dosi di questa fase inaugurale) agli altri medici e sanitari, al personale e agli ospiti delle Rsa selezionati per la giornata simbolo scelta dall’Ue.

Il giorno dei vaccini, il primo messinese è stato Giacomo Caudo. Giacomo Caudo è il presidente dell'Ordine dei medici di Messina Il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, medico radiologo

Le parole di Omar Altobelli, uno dei primi a ricevere il farmaco, sono un concentrato di emozioni. «Il mio pensiero va a chi non è riuscito ad arrivare a questo giorno. Spero di essere un esempio per tutti e solo il primo di una lunga serie, perché ho visto tanta sofferenza e dolore».

La Speranza del ministro

Il ministro Roberto Speranza, che dall’inizio dell’emergenza è sempre stato il più rigorista del governo, continua a chiedere cautela: «Siamo sulla strada che serve per chiudere una stagione difficile ma il cammino non sarà breve, dobbiamo resistere ancora, servono tempo e prudenza». Il perché lo spiegano i tecnici: gli effetti del siero, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, si inizieranno a vedere quando si raggiungerà il 20-30% della copertura vaccinale. E per avere la tanto agognata immunità di gregge, aggiunge il commissario Domenico Arcuri è necessario che l’80% della popolazione sia vaccinata. «Lavoriamo affinché questo accada in autunno e quel giorno saremo per sempre fuori da una lunga notte».

Ovidia Lavalle, una tra le prime anestesiste del Mater Domini a vaccinarsi Carmelo Nobile, medico tra i primi a vaccinarsi a Catanzaro

Sorrisi e fiducia in Sicilia A Palermo la prima fiala del vaccino è stata somministrata al dottor Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico: «È l’inizio della fine di un incubo, con la partecipazione degli operatori sanitari alla vaccinazione di massa». Testimone dell’operazione anche il presidente della Regione, Nello Musumeci.

