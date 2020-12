Messina, brogli e corruzione alle elezioni regionali del 2017: 14 indagati

C’era dell’altro. Non erano solo le nomine all’Amam. Ma è il calderone di voti, promesse, favori e mazzette alle elezioni regionali del 2017 nella provincia di Messina il centro-chiave dell’inchiesta che ormai da un paio di anni è gestita dalla Procura di Messina, con un ventaglio di reati ipotizzati che vanno a quanto pare dalla corruzione elettorale all’abuso d’ufficio, dal falso alle minacce aggravate dal metodo mafioso. Un’inchiesta aperta nel 2018, per forze di cose ormai un po’ datata, che però è diventata “visibile” soltanto l’altro ieri con l’interrogatorio del sindaco Cateno De Luca, indagato per abuso d’ufficio dopo il mancato rispetto delle quote rosa in una partecipata del Comune, l’Amam.

Sono quattordici le persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratterebbe di politici, mediatori e beneficiari.

L'ESCLUSIVA domani sulla Gazzetta i nomi degli indagati e i particolari dell'indagine.

