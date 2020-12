Coronavirus Sicilia: risalita preoccupante con 1.084 nuovi casi, 29 morti

Torna a sfondare quota mille in Sicilia il numero dei nuovi casi Covid: sono 1.084 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.497 tamponi processati. Le vittime sono 29 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.381 dall’inizio della pandemia. I positivi sono 33.387 con una diminuzione di 22 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1251, 11 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1085, 8 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 166, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1077. La distribuzione nelle province vede in testa Palermo con 292 seguita da Catania con 251, Messina con 232, Siracusa 98, Trapani 76, Caltanissetta 57, Ragusa 46, Enna 20, Agrigento 1.

In Italia

Sono 16.202 i nuovi casi di Covid in Italia, in aumento rispetto agli 11.224 di ieri ma con molti più tamponi: 169.045, 41mila più di quelli eseguiti 24 ore fa. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, passa da 8,71% al 9,58%. In calo invece i decessi, 575 oggi contro i 659 di ieri. Il totale delle vittime sale a 73.604. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in calo le terapie intensive, -21 oggi (ieri -16), che scendono a 2.528, e in diminuzione anche i ricoveri ordinari dopo due giorni di crescita, -96 (ieri -270), 23.566 in tutto. La regione con più casi è sempre il Veneto (+2.986), seguita da Lombardia (+1.673), Puglia (+ 1.470), Emilia Romagna (1.427) e Lazio (+1.333). Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 2.083.689. I guariti nelle 24 ore sono 19.960 (ieri 17.044), per un totale di 1.445.690. In calo il numero delle persone attualmente positive, -4.333 (ieri -6.493), che scende a 564.395 totali. Di questi, 538.301 sono in isolamento domiciliare, 4.216 meno di ieri.

