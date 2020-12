Sicilia, gli auguri di fine anno di Musumeci: “Inizia la stagione della ripartenza, ma restiamo vigili”

Ai siciliani sono arrivati gli auguri del governatore Nello Musumeci, a poche ore dall'inizio del nuovo anno: «Si conclude l'anno più difficile dalla Seconda guerra mondiale. I nostri figli e i nostri nipoti lo leggeranno nei libri di storia. In Sicilia abbiamo affrontato un'emergenza sanitaria alla quale nessuno era preparato, ma lo abbiamo fatto con prudenza e coraggio: la nostra prudenza e il loro coraggio degli operatori sanitari dei volontari, delle forze dell'ordine. Ringrazio i sindaci, i commissari delle ex province e i prefetti: voglio farlo a nome dei 55mila guariti e dimessi dai nostri ospedali. Mando anche un commosso pensiero a tutti i siciliani che non ce l'hanno fatta. Dalla sofferenza stiamo passando alla stagione della speranza. Occorre restare vigili perché il virus è ancora tra noi, ma il vaccino è arrivato e la nostra priorità è che i siciliani possano immunizzarsi entro il mese di settembre».

