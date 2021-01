Paura a Palermo, palazzina in fiamme a Ballarò. Famiglia in salvo, muore il cane

Fuoco in una palazzina, allo scoccare della mezzanotte, a Ballarò, nel cuore del centro storico di Palermo. L’inizio del nuovo anno - mentre nel capoluogo siciliano l’arrivo del nuovo anno si festeggia con fuochi d’artificio, petardi e vere e proprie «bombe» - in via Porta di Castro scoppia l’inferno. Proprio un petardo potrebbe essere la causa del rogo che ha costretto una famiglia a rifugiarsi al piano superiore. Immediato l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Domato l’incendio, in fiamme gli oggetti che il capo famiglia vendeva nei mercati popolari, non è stato registrato alcun ferito. Purtroppo a perdere la vita nell’incendio il cane, rimasto intrappolato al piano terreno invaso da fumi e dal fuoco. Sul posto, anche le ambulanze del 118. Danneggiato dalle fiamme un contatore dell’Enel che è stato disattivato. Le indagini vengono coordinate dalla polizia.

