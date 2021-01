Incidente a Birgi: muore giovane mamma, gravi i due figli

Una donna è morta questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all'aeroporto «Vincenzo Florio», nel trapanese. Si tratta di Veronica Di Maggio, 27 anni. Nell'auto c'erano quattro persone: la vittima, la cognata (C.R., di 21 anni) che era alla guida dell’auto, una Toyota Yaris, su cui viaggiavano, ora in ospedale a Trapani, e i due bambini della vittima, di due e tre anni, adesso ricoverati in gravi condizioni all'ospedale dei bambini di Palermo. La donna, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del veicolo . L’auto è finita contro un camion. Sul luogo è intervenuta la polizia municipale di Marsala, che hanno effettuato i rilievi e avviato indagini per accertare

l'esatta dinamica dell’incidente, mentre i Vigili del fuoco hanno estratto i quattro dai rottami dell’auto.

© Riproduzione riservata