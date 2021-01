Incidenti, lunedì di sangue sulle strade siciliane: 5 morti. Gravi due bambini

Lunedì di sangue sulle strade siciliane. Tre diversi incidenti stradale hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di due bambini, ricoverati a Palermo.

Tre vittime sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini

E’ di tre vittime il bilancio di un incidente stradale mortale avvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini, nel Siracusano. Erano tre braccianti agricoli a bordo della stessa auto che stavano rientrando a casa al termine della loro giornata di lavoro sui campi. Per cause ancora da accertare la vettura si è scontrata con un Tir che proveniva in direzione opposta. Due uomini sono morti sul corpo mentre il terzo è deceduto in ospedale. Sotto shock il conducente del Tir. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere dell’auto ed hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Donna muore a Birgi, due bambini tra i feriti

Una donna è morta in un incidente stradale nel trapanese. Si tratta di V.D.M., di 27 anni. Nell’auto viaggiavano quattro persone: la vittima, la cognata, ora in ospedale a Trapani, e due bambini, di due e tre anni, adesso ricoverati nell’ospedale dei bambini di Palermo. La donna, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del veicolo presso la rotonda Birgi. L’auto è finita contro un camion. Sul luogo è intervenuta la polizia municipale di Marsala, che ha effettuato i rilievi, mentre i Vigili del fuoco hanno estratto i quattro dai rottami dell’auto.

Travolta sulle strisce pedonali, muore anziana a Catania

E’ stata travolta da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Incidente mortale questa mattina a Catania: la vittima è una donna di 76 anni, V. P. per lei non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. L’impatto è avvenuto all’angolo tra le vie Filocomo e Orto dei Limoni nel centro della città. Sul posto per i rilievi e le indagini i vigili urbani e la polizia.

