Sicilia, Open Arms diretta verso Porto Empedocle con 265 migranti

Si trova al largo delle coste siciliane la Open Arms con a bordo 265 migranti soccorsi in due operazioni nel Mediterraneo centrale. Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, il “porto sicuro” assegnato. L’arrivo è previsto questa mattina, intorno a mezzogiorno, dopo una navigazione che si annunciava «difficile» nella note, con tempo peggiorato, tra pioggia e fa freddo. «Dopo il rifiuto di Malta - commenta la ong spagnola - l’Italia ha assegnato Porto Empedocle come porto di sbarco. Siamo felici per le persone a bordo». (AGI)

