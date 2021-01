E’ stata travolta da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Incidente mortale questa mattina a Catania: la vittima è una donna di 76 anni, V. P. per lei non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. L’impatto è avvenuto all’angolo tra le vie Filocomo e Orto dei Limoni nel centro della città. Sul posto per i rilievi e le indagini i vigili urbani e la polizia.

