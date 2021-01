Lentini: coltiva marijuana, arrestato il fratello del boss Nardo

Un presunto affiliato al clan Nardo di Lentini e fratello del capo del clan attualmente detenuto per associazione mafiosa, M.S., è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Catania a Lentini (Siracusa) dopo che i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana in garage del quale aveva la disponibilità. Sono stati sequestrati oltre chilo di droga e materiale usato per confezionare la marijuana.

Su richiesta della Procura di Siracusa, il Gip del Tribunale del capoluogo aretuseo ha convalidato l’arresto di M.S. L’uomo, oltre ad essere già stato arrestato e condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, era già stato arresto nel 2016 per associazione mafiosa ed estorsione e nel giugno dello scorso anno il Tribunale di Catania lo ha condannato ad 8 anni di reclusione.

