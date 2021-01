Sicilia, Salvini: “La Lega vuole incidere sulle sorti regionali”

«Stiamo ragionando su come garantire un futuro tranquillo ai siciliani. Stiamo crescendo e conto su un centrodestra compatto e su un’indicazione leghista per la prossima presidenza della Regione». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Palermo, rispondendo ai giornalisti. «Oggi stesso incontrerò Musumeci - ha proseguito - continuo a lavorare positivamente con lui e con tutti i governatori. In questo periodo sento più spesso i governatori che i miei genitori perché le regioni suppliscono alle mancanze del governo. Se è possibile un candidato della Carroccio alla presidenza della Regione? Vogliamo lavorare al meglio in questi due anni di legislatura. Sicuramente la Lega sarà protagonista delle prossime scelte, cosa che ovviamente tre o quattro anni fa non è stata, perché non eravamo il partito che siamo oggi e che anche in Sicilia è cresciuto, fortunatamente». Indicare un candidato anche per le prossime elezioni a Palermo? «Assolutamente sì. Sarebbe molto bello esprimere un candidato, se non scelto, quanto meno condiviso e sostenuto dalla Lega. Perché Orlando è bravo a parlare, molto meno bravo a fare». (AGI)

