Cocaina tra la frutta dell'Ecuador, sequestrati 7 kg al porto di Catania

Circa 7 kg di cocaina sono stati sequestrati da guardia di finanza e ufficio delle dogane al porto di Catania, all’interno di un magazzino di custodia temporanea di container adibiti al trasporto di frutta esotica provenienti dall’Ecuador. Ispezioni eseguite anche con l’ausilio di unità cinofile della compagnia Pronto impiego delle fiamme gialle di Catania hanno permesso di trovare in uno dei container la droga, dal peso complessivo di 6,729 kg, nascosta negli sportelli del motore di refrigerazione e confezionata in panetti da circa un chilo. La cocaina, sottoposta a sequestro, qualora messa in commercio avrebbe comportato secondo gli inquirenti un provento illecito di oltre 1 milione di euro.

© Riproduzione riservata