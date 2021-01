Coronavirus in Sicilia, 1733 i nuovi casi. Tasso positività al 20%, 33 i morti

Sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 8.736 tamponi eseguiti. Il rapporto positivi-tamponi schizza al 20%.

In crescita anche i ricoveri (+9) e le terapie intensive (+3). Il totale dei ricoverati con sintomi sale a quota 1.265, mentre il totale delle terapie intensive è arrivato a 208. 40033 le persone che si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 41506 persone attualmente positive. I guariti nelle ultime 24 ore registrano un +592 (il totale è di 63821)

Per quanto riguarda i decessi nelle ultime 24 ore si sono registrate 33 vittime. Il totale sale a quota 2728.

La distribuzione nelle province vede Catania 460 nuovi casi, Palermo 449, Messina 287, Ragusa 64, Trapani 130, Siracusa 201, Caltanissetta 79, Agrigento 35, Enna 28.

In Italia

Sono 18.627 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 139.758 tamponi eseguiti. Lo rileva il bollettino del ministero della Salute, secondo cui sono 361 le vittime, che salgono così a 78.755 dall'inizio del monitoraggio dell'epidemia. I guariti sono invece 11.174. Crescono le terapie intensive (+22) e i ricoveri in ospedale (+167). Il rapporto positivi-tamponi sale al 13,3% (+1,7% rispetto a sabato).

Il dato sui guariti e sui dimessi registra un calo importante: 11.174, meno rispetto ai 17.040 del giorno precedente. Il dato dall'inizio del monitoraggio dell'epidemia raggiunge quota 1.617.804.

Un altro numero in aumento è quello che riguarda gli attualmente positivi, che salgono di 7.090 unità. Secondo i dati del ministero della Salute, sono ora 579.932 gli attualmente positivi in Italia.

