Vaccini, la Sicilia vicina all'80% di somministrazioni

Risultano ancora 643.219 le persone - 396.709 donne e 246.510 uomini - vaccinate contro il Covid in Italia, stando a quanto indica il report online del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria: il dato è infatti fermo alle 22:41 di ieri. Il numero di dosi somministrate è pari al 70% del totale delle dosi consegnate con il primo lotto su tutto il territorio nazionale. Hanno ricevuto il vaccino 518.150 operatori sanitari, 83.394 unità di personale non sanitario e 41.675 ospiti di strutture residenziali. Per quel che riguarda la Sicilia, su 78.685 dosi ne sono state somministrate 61.694, ovvero il 78,4%.

© Riproduzione riservata