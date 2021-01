Aggressione con mazza da baseball per foto su TikTok, denunciate donna e le 3 figlie

Hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di una donna di 39 anni del Villaggio Sant'Agata, a Catania, per un commento non gradito a una foto postata su TikTok. Una 47enne e le tre figlie di 24, 26 e 28 anni, che sono state denunciate per avere danneggiato l’auto della vittima a colpi di mazza da baseball.

Poi l’hanno fatta scendere per strada e l’hanno aggredita. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una telefonata al 112: le quattro donne devono rispondere di lesioni personali e danneggiamento in concorso e hanno anche contestato loro la violazione delle norme emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus.

