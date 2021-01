Mafiosi «pronti alla guerra»... con il reddito di cittadinanza. 16 condanne a Caltanissetta

Mafiosi «pronti alla guerra» con il reddito di cittadinanza. Il gup di Caltanissetta, Alessandra Maira, ha condannato 16 presunti esponenti della nuova Stidda - arrestati dalla Squadra mobile di Caltanissetta un anno e mezzo fa, dopo l’indagine coordinata dalla Dda nissena - perchè ritenuti componenti di un gruppo specializzato in estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamenti.

A guidare gli stiddari, secondo quanto stabilito con il dispositivo di sentenza - c'era Bruno Di Giacomo - al quale sono stati inflitti 22 anni - che una volta scarcerato, dopo avere scontato una condanna per omicidio, era riuscito a mettere in piedi un’organizzazione che aveva a disposizione «500 leoni», come li aveva definiti, «pronti a fare la guerra», a fare scoppiare una nuova sanguinosa faida a Gela. Il giudice ha disposto anche la revoca delle indennità di disoccupazione, dell’assegno sociale, della pensione sociale o della pensione per gli invalidi civile, nonchè del reddito di cittadinanza.

