Campobello di Mazara: non si ferma all'alt e carambola con la sua auto, arrestato 36enne

È stato arrestato dai carabinieri nella notte C.F., 36 anni, di Castelvetrano, che alla guida di un Nissan Patrol è stato protagonista di un rocambolesco incidente stradale avvenuto ieri sera nel centro di Campobello di Mazara a conclusione di un lungo inseguimento. Il giovane che guidava senza patente (perché ritirata dalle Forze dell'Ordine), si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e per l'assunzione di stupefacenti, di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza agli stessi carabinieri.

L'uomo (già arrestato qualche giorno addietro perché trovato con 40 grammi di cocaina e poi rimesso in libertà) è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima in programma domani mattina. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha tamponato dapprima una Fiat 500 in sosta in piazza Garibaldi, poi ha percorso alcune vie cittadine, fuggendo anche all'alt di una pattuglia dei militari dell'Arma. Durante l'inseguimento si è scontrato violentemente con un'Audi A4 condotta da un giovane, rimasto per fortuna, illeso e con un'altra auto in sosta. Il fuoristrada ha finito la propria corsa ribaltandosi su un fianco

