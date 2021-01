Catania, azienda agricola sequestrata a Giovanni Pappalardo

Un'azienda agricola attiva nel settore della coltivazione agricola e della ristorazione e il relativo terreno, per un valore complessivo di circa 60mila euro, sono stati sequestrati da militari del Gico della Guardia di finanza di Catania, su disposizione della sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania, Giovanni Pappalardo, (47 anni, di Palagonia) indicato come un appartenente a Cosa Nostra di Caltagirone. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle di Catania e della Compagnia di Caltagirone, hanno accertato che i beni erano stati intestati ai suoi familiari, tutti residenti a Palagonia (Catania), già destinatari, a ottobre 2020, di un provvedimento di sequestro relativo a terreni, una villa e conti correnti per circa 270mila euro.

