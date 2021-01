Scuola, Tar Sicilia: "La dad è legittima ma se temporanea"

La Dad è legittima purchè sia a carattere temporaneo, ed è altrettanto indispensabile l’obbligatorietà dell’apertura delle scuole. Con due decreti e senza entrare nel merito, il presidente della prima sezione del Tar Sicilia, Calogero Ferlisi si è espresso così sul ricorso contro il decreto del presidente della Regione Musumeci sulla chiusura delle scuole, che prevedendo la didattica a distanza sino a domani per le scuole medie inferiori e sino al 31 gennaio per le scuole superiori. Erano state una settantina di famiglie catanesi a chiedere l’annullamento del provvedimento regionale. Il Tar Sicilia oggi pomeriggio ha introdotto un principio preciso, quello che riguarda la «necessità» di riaprire le scuole in presenza, e mantenendo ancora per un giorno la dad nelle scuole medie inferiori (la Regione l’aveva introdotta sino al 15 gennaio) e sino al 31 gennaio per le scuole superiori, ha puntualizzato che deve essere a carattere temporaneo.

«Rispettiamo la decisione del Tar - spiega l’avvocato Rocco Todero, il legale che ha scritto il ricorso per conto delle famiglie degli studenti catanesi - ma insistiamo nel chiedere all’amministrazione regionale di porre in essere tutte le azioni che possano rendere compatibili la svolgimento della didattica in presenza con il contrasto della pandemia. E su questa necessità abbiamo ricevuto il conforto del Tar».

