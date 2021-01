Coronavirus, in Italia diminuiscono i decessi (-98) rispetto a ieri. In Sicilia 35 morti

In Italia oggi si registrano 12.415 nuovi casi di positività al Covid e un totale di 377 morti. Sono 12.415 i test (molecolari e

antigenici) positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 16.310 e i morti 475.

Terapie intensive

Sono in calo di 17 unità i pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 124. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.503. I pazienti in area medica - reparti ordinari - sono in calo di 27 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.757.

In Sicilia sono 35 i decessi di oggi, a fronte di una diminuzione delle terapie intensive: 208 (-4 rispetto alla giornata precedente). I casi totali sono 120.729 (1.439) Ecco gli altri dati. Ricoveri: 1422 (+16); isolamento domiciliare: 44.795 (+961); dimessi: 71.315 (+431).

