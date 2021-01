Messina, De Luca conferma la denunzia per pandemia colposa nei confronti di Musumeci, Razza e La Paglia

"Oggi piangiamo il primo morto per covid tra i dipendenti di Messina servizi". Ad annunciarlo è il sindaco Cateno De Luca che rilancia i suoi attacchi contro la gestione dell'emergenza sanitaria da parte dell'Asp e della Regione Siciliana. Ormai tra Palermo e Messina è guerra senza esclusione di colpi. De Luca conferma di voler presentare una denuncia per pandemia colposa nei confronti del presidente Musumeci, dell'assessore Razza e del direttore generale dell' Asp La Paglia. L'assessore replica dicendo che De Luca ne risponderà per calunnia. Il sindaco accusa l'Asp di aver colpevolmente lasciato per settimane i rifiuti speciali nelle case dei soggetti risultati positivi al covid, oltre al mancato tracciamento dei contagi e a diverse altre omissioni.

