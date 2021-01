Coronavirus Sicilia, 1.355 nuovi casi. Isola al secondo posto per contagio dopo la Lombardia

Sono 1.355 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 20.255 tamponi processati con una incidenza del 6,6%. L’isola è al secondo posto per contagio dopo la Lombardia. Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.161. Il totale degli attualmente positivi è 47.289, con un incremento di 391 casi rispetto a ieri quando si era registrata una diminuzione. I guariti, infatti, sono 932. Negli ospedali i ricoveri sono 1.663, 6 in più rispetto a ieri, dei quali 222 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Catania con 356, Palermo

289, Messina 297, Trapani 152, Siracusa 106, Ragusa 32, Caltanissetta 51, Agrigento 56, Enna 16.

In Italia

Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.078 di ieri. I tamponi sono 264.728, 3mila meno in meno rispetto a ieri, con il tasso di positività che però scende leggermente da 5,3% a 5,1%. Trend in (lenta) discesa confermato dunque, soprattutto se si considera che venerdì scorso, termine di paragone più attendibile, i casi erano oltre 16.100. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 28 in meno (ieri -43), con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.390, mentre i ricoveri ordinari calano di 354 unità (ieri -424), 21.691 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 472 (ieri 521), per un totale di 84.674 vittime. La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.969), seguita da Sicilia (+1.355), Emilia Romagna (+1.347), Veneto (+1.198) e Lazio (+1.142). I casi totali da inizio epidemia sono 2.441.854. In netto aumento i guariti, 27.676 (ieri 20.519), per un totale di 1.855.127. Per questo si registra il forte calo del numero delle persone attualmente positive, -14.515 (ieri -6.985), che scendono a 502.053. Di questi, 477.972 sono in isolamento domiciliare.

